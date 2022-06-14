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Dünya

Yunan polisi teröristlere göz yumdu! Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptılar

Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı.

AA14 Haziran 2022 Salı 16:50 - Güncelleme:
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Psihiko semtinde bulunan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu önüne dün akşam saatlerinde motosikletlerle gelen "Ruvikonas" isimli anarşist grubun yaklaşık 20 üyesi ellerindeki bildirileri sokağa ve konsolosluk bahçesine attı.

Yunan polisinin müdahale etmediği PKK destekçisi anarşist grup, eylemin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimde bulundu. Büyükelçilik, Yunan makamlarından faillerin araştırılmasını ve benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için önlem alınmasını talep etti.

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