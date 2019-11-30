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Yunan Polisi’nden 2 saat dayak

Yunanistan 68 kaçak göçmeni Türkiye’ye geri gönderdi. Göçmenlerden Yusufi, “5 Yunan polisi beni 2 saat dövüp kolumu kırdı” dedi.

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Yunanistan güvenlik güçleri, ülkelerinde yakaladığı göçmenleri dövüp uluslararası sözleşmelere de uymayarak Türkiye’ye itmeye devam ediyor. Son bir yılda 25 bin göçmeni dövüp zorla bota bindirip Meriç Nehri üzerinden geri iten Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre telefon ve paralarını da gasbediyor. Edirne’de 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı sınır devriye ekipleri, Meriç Nehri’nin geçtiği Yunanistan’a sınır bölgede, gece yarısı yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 68 kaçak göçmen yakaladı.

SOPAYLA DÖVDÜLER

Yakalanan kaçaklar alınan ifadelerinde Yunan polisi tarafından dövülüp sınıra getirilerek zorla bindirildikleri botla Türkiye’ye gönderildiklerini söyledi. Kaçaklardan 6’sının yaralı olduğu belirlendi.Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenlerden Afganistan uyruklu Rahber Yusufi, Yunan polislerin dövüp kolunu kırdığını belirterek, “5 Yunan polisi beni 2 saat boyunca sopayla dövdü. Aldığım darbeler sonucu kolum kırıldı, sırtımda derin izler var” diye konuştu.

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