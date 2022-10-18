Skandal sözlerle Türkiye'yi hedef aldı! Yunan siyasetçiden büyük pişkinlik

Yunanistan her alanda Türkiye aleyhine kara propagandasını sürdürüyor. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili de katıldı.

YUNANİSTAN'IN İFTİRA SİYASETİ

Onlarca düzensiz göçmene yaptığı zulümlere her gün yenisini ekleyen Yunanistan bir kez daha haddini aşan açıklamalarla gündeme geldi. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili de katıldı.

Türk Sahil Güvenlik güçlerinin göçmenlere saldırdığı iddia edilen bir video üzerine konuşan Yunan politikacı, "Ortaya çıkan video, Türk sahil güvenlik görevlilerinin göçmenlere saldırdığını gösteriyor. Türk sahil güvenlik görevlilerinin, botlarının Türkiye kıyılarına ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguladığını gösteren bir video basına yansıdı. Video, Türkiye'nin göç akışlarını araçsallaştırdığına dair daha fazla kanıt sağlıyor ve Türkiye'nin AB-Türkiye Ortak Eylem Planını ihlal ettiğinin kanıtlıyor." diyerek çirkin bir yalana imza attı.

AB'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Oysa her gün onlarca düzensiz göçmeni lastik botlara doldurup Türk karasularına itenler kendileriydi...

İftiralarını sürdürerek "Görüntüler, Türkiye'nin AB-Türkiye Ortak Eylem Planını ihlal ettiğinin kanıtıdır." diyen Kaili, Yunanistan'ın daimi davranışını sürdürerek AB'ye çağrıda bulundu. Kaili, "Bu nedenle, video açıklamalarının ardından Komisyon'a sormak istiyorum: Bir AB sınırlarındaki insanların güvenliğini sağlamak için Frontex'in varlığını güçlendirmeyi düşünebilir mi? İki Komisyon, AB sınırlarında AB-Türkiye anlaşmasına uyumu izlemek için başka adımlar atmayı düşünür mü? Üç AB sınırlarının korunması için Yunanistan'a ne tür mali destek verilecek?" şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: UTANMAZ VE AYMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmen zulmüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı. Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır." ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi