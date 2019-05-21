Yunan uçakları ilk test uçuşlarını gerçekleştirdi

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu misyon kapsamında ilk uçuşların yapıldığı ve bu uçuşların Yunan uçakları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Test uçuşlarının Kuzey Makedonya hava sahasındaki iletişim ve radar sistemlerinin kontrolü amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, uçuşların NATO'nun gelecekteki üyesi Kuzey Makedonya'nın havacılık alanındaki şartlarını yerine getirmesi ve hazırlanması için yapıldığı kaydedildi.

NATO'nun Hava Polisliği Misyonu, NATO üyesi ülkelerin hava sahasının güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor.