Yunan vekil, seçim sonuçlarını beğenmedi, partisinden istifa etti
Yunanistan´ın hükümet patisi SYRİZA´nın Pire Milletvekili Theodora Megaloikonomou, Pazar günü yapılan seçimlerde gelen kötü sonuçların ardından partiden ayrıldığını duyurdu.
- DHA
Yunanistan´da Pazar günü yapılan seçimlerde, hükümet partisi SYRİZA´nın kötü seçim sonuçları ardından Pire Milletvekili Theodora Megaloikonomou, Meclis Başkanı Nikos Vuçis´e gönderdiği mektupla partisinden ayrıldığını; mecliste bağımsız milletvekili olarak kalacağını bildirdi. Ayrıca Megaloikonomou, Başbakan Aleksis Çipras´a, istifasının nedenlerini açıklayan bir mektup gönderdi. İstifanın ardından hükümet partisinin 152 milletvekili kaldı.
Megaloikonomou 2017´de Merkez Birliği (Enosi Kentroon) Partisinden ayrılmış, daha sonra SYRİZA´ya geçmişti.
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