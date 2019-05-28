Yunan vekil, seçim sonuçlarını beğenmedi, partisinden istifa etti

Yunanistan´da Pazar günü yapılan seçimlerde, hükümet partisi SYRİZA´nın kötü seçim sonuçları ardından Pire Milletvekili Theodora Megaloikonomou, Meclis Başkanı Nikos Vuçis´e gönderdiği mektupla partisinden ayrıldığını; mecliste bağımsız milletvekili olarak kalacağını bildirdi. Ayrıca Megaloikonomou, Başbakan Aleksis Çipras´a, istifasının nedenlerini açıklayan bir mektup gönderdi. İstifanın ardından hükümet partisinin 152 milletvekili kaldı.

Megaloikonomou 2017´de Merkez Birliği (Enosi Kentroon) Partisinden ayrılmış, daha sonra SYRİZA´ya geçmişti.