Yunan zulmünü Türk İHA'ları tespit etti! İnsanlık dışı anlar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

İşte İHA'ların tespit ettiği görüntüler

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT İHA DA GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntülemişti.



Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verilmişti.

Ayrıca açıklamada, İHA görüntülerine de yer verilmişti: