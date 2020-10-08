İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8881
  • EURO
    9,3005
  • ALTIN
    478.661
  • BIST100
    1152.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da büyük kriz! İkinci stratejik limanını da satıyor
Dünya

Yunanistan'da büyük kriz! İkinci stratejik limanını da satıyor

Ekonomik darboğazda olan Yunanistan, ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanını da satma kararı aldı.

DHA08 Ekim 2020 Perşembe 08:59 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:01
ABONE OL

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu. ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi. ABD’nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

İLK GÖRÜŞME WASHINGTON’DA YAPILDI

Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.