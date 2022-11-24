Yunan zulmü Alman basınında: Türkiye'yi suçlayarak dezenformasyon yapıyorlar

Türkiye'nin mültecilere yönelik yürüttüğü barışçıl ve koruyucu politikasına karşı Yunanistan'ın geri itmeleri ve insanlık dışı politikası sürüyor. Son olarak Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Frankfurter Rundschau, AB'nin mülteci politikasını eleştirdi. Mültecilere yönelik sadece Yunanistan'ın değil AB'nin de birçok ülkesinin kötü muamele uyguladığını yazan gazete, Yunan unsurlarının mültecileri Türk karasularına ittiğinin belgelendiğini dile getirdi.

Konuya ilişkin bir başka insan hakları kuruluşu Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex skandallar göz yummuştu. Söz konusu raporda Yunanistan'ın göçmenler yönelik şiddetli ve sert politikası görmezden gelinerek AB'nin ekmeğine yağ sürümiştü.

AVRUPA'NIN AYIBI



Öte yandan Almanya'nın Frankfurter Rundschau gazetesinde yer alan bilgilerde; İnsan hakları örgütleri yıllardır Yunanistan'ı mültecileri Türkiye'ye geri göndermek için insanlık dışı yöntemler kullanmakla suçladığı, göçmenlerin Yunanistan tarafından zor kullanarak Türk sularına geri itildiği çok sayıda geri itme vakasıyla belgelendiği yer aldı. Ayrıca söz konusu bu ispatlara Frontex sessiz kalıp görmeden gelmişti.

Gazete, Türkiye'ye karşı dezenformasyon yürüten Yunanistan hakkında, "AB'nin dış sınırında değerleri hiçe sayan sadece Yunanlılar değil" ifadelerin kullanarak, "Göçmenler, Polonya ile Belarus veya Macaristan ile Sırbistan arasındaki sınırda da şiddet uygulanarak geri itiliyor." İfadelerini kullandı.

Alman basını, kirli planlar kuran Yunanistan'ın bu tutumuna da, "Yunanistan makamları buna rağmen sürekli olarak Türkiye'yi suçlayarak dezenformasyon yapmaya devam ediyor." dedi..

FRONTEX' SERT ELEŞTİRİ: GÖZ YUMUYOR

Geçtiğimiz günlerde ise İnsan Hakları Gözlemevinin (HRW) Avrupa Medya Direktörü Stroehlein, Yunanistan'ın insanlık dışı mülteci politikasına dikkati çekmişti. Stroehlein, "Yunanistan'ın göçmenleri deniz sınırından geri itmesi ve AB'nin bu duruma sessiz kalmasına ilişkin, "Yunan hükümeti, yasaları çiğniyor ve AB de buna rıza gösteriyor." İfadelerini kullanmıştı.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in Yunanistan'ın göçmenlere karşı işlediği suçlara göz yumduğunu belirten Stroehlein, "Yunan hükümeti, yasaları çiğniyor ve AB de buna rıza gösteriyor. Yunan yetkililer, insanları Türkiye'ye doğru itmeye devam ederken Frontex, tıpkı önceki gibi şimdi de Yunanistan'da faaliyetlerini sürdürüyor." demişti.

Yunan yetkililerin, uluslararası camiadan gelen çok sayıda uyarıya rağmen göçmenleri geri itmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Stroehlein, "Temel hakları koruma görevi olan Frontex, bu durum karşısında hiçbir şey yapmıyor. AB yasalarını ihlal ettiği için Yunan hükümetine karşı hukuki süreç başlatması gereken Avrupa Komisyonu da yüz çeviriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.