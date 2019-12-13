Yunan’ın mülteci oyununa suçüstü
Yunan askerlerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüler sayesinde, Türkiye’nin uzun zamandır ısrarla üzerinde durduğu, ‘Yunanistan’ın mültecileri geri gönderdiği’ iddiası da kanıtlanmış oldu. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.
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