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Dünya

Yunanın Türkiye hazımsızlığına Libya'dan sert kapak: Anlaşma meşrudur sorgulayamazsın

Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Yunanistan'ın Türkiye-Libya deniz yetki mutabakatına yönelik eleştirilerine sert çıktı. Hammad, 'Anlaşma meşrudur, sorgulayamazsın' diyen Hammad, 'Egemenlik hakkımızı savunmaktan geri durmayacağız' ifadelerini kullandı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Yunanın Türkiye hazımsızlığına Libya'dan sert kapak: Anlaşma meşrudur sorgulayamazsın
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Bingazi'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hammad, Bingazi'de düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada Yunanistan makamlarından yapılan açıklamalara cevap verdi.

Hammad konuşmasında, Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'na işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'nın dost ülkelerle yaptığı anlaşmaların meşruiyetinin sorgulanması kabul edilemez. Libya-Türkiye işbirliği uluslararası meşruiyete uygun olarak yürütülüyor ve hiçbir ülkenin egemenliğini ihlal etmiyor."

Yunanistan'ı, kışkırtma ve gerginliği tırmandırma politikasının devam etmesinin sonuçları konusunda uyardığını kaydeden Hammad, "Libya, ulusal güvenliğini ve stratejik çıkarlarını korumak için egemenliğine yönelik her türlü ihlale sert bir karşılık vermek de dahil olmak üzere, uygun tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hammad ayrıca, Libya'nın deniz haklarının müzakere edilemez olduğunu ve sadece uluslararası yasal çerçeveler dahilinde tartışılabileceğini vurgulayarak, hükümetinin Yunanistan'ın son tutumlarına cevaben kararlı adımlar attığını kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı hedef alan ifadeleri, Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerin ciddi tepkilere yol açmıştı.

LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ DE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Libya Ulusal Birlik Hükümetinin 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde, Girit Adası'nın güneyinde, Libya ile ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ve işletme konusunda yaptığı ihale çağrısına ilişkin yapılan duyurudan derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

Uluslararası hukuka saygının öneminin vurgulandığı açıklamada "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'dan "adil ve hakkaniyetli çözümlere ulaşmak için uluslararası hukuk kurallarına dayalı, tüm tarafların çıkarlarını gözeten yapıcı diyalog ve müzakereleri benimsemesi" talep edilmişti.

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