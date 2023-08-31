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Dünya

Yunanistan 13 gündür felaketi yaşıyor

Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar, 13'üncü gününde devam ederken hava koşulları sebebiyle havadan müdahalede zorluk yaşanıyor.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Yunanistan 13 gündür felaketi yaşıyor
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Günlerce şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemeyen ve geniş bir alana yayılan alevlere müdahale, bu kez de yoğun duman yüzünden yapılamıyor.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Yannis Artopios, Demirören (Sidiro) ve Yanören (Yannuli) köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda yangınların sürdüğünü ancak yerleşim birimlerinin tehlike altında olmadığını belirtti.

Artopios, hiç rüzgar esmediğine dikkati çekerek, bu nedenle bölgede dumanın yoğun olduğunu ifade etti.

Yoğun dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin uçuşuna imkan tanımıyor.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre salıya dek yağış beklenmiyor.

Pazar ve pazartesi günleri ise bölgede çok şiddetli rüzgarların hakim olacağı öngörülüyor.

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