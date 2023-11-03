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Dünya

Yunanistan 5.2 ile sallandı

Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Yunanistan 5.2 ile sallandı
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Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın Eğriboz Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 08.26'da gerçekleşen sarsıntının yerin 14,2 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

5,2 büyüklüğündeki deprem, Eğriboz Adası'ndan yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan da hissedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Eğriboz Belediye Başkan Yardımcısı Yannis Kancuris, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, henüz bildirilen bir hasar da bulunmadığını ifade etti.

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