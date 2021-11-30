Yunanistan 60 yaş ve üzeri kişiler için aşılamayı zorunlu yapacak

Reuters 30 Kasım 2021 Salı 16:30 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 16:30

Yetkililer, 16 Ocak'tan itibaren kurala uymayan kişilerin her ay 100 euro ceza ödemek zorunda kalacağını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kararı almakta zorlandıklarını ancak aşı olmayan yarım milyonun üzerindeki yaşlı nüfusu korumak için bunun gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Miçotakis, "Bu, sağlık için ödenmesi gereken bedel" dedi.

11 milyon nüfuslu Yunanistan'da iki doz aşı olanların oranı %63 seviyesinde. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşı randevuları son haftalarda artmış olsa bile 60 yaşın üzerindeki 520,000'den fazla kişi henüz aşı olmadı.