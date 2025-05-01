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Dünya

Yunanistan alarma geçti! Askeri tesisleri görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alındı

Yunanistan'da bir kişinin, NATO'ya ait askeri faaliyetleri ve askeri tesisleri gizlice görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 19:51 - Güncelleme:
Yunanistan alarma geçti! Askeri tesisleri görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alındı
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Yunan polisinden (ELAS) yapılan açıklamada, Dedeağaç'ta 59 yaşındaki bir kişinin, 29 Nisan'da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin, NATO'ya ait askeri tesisleri ve sevkiyatları fotoğrafladığını ve bu görüntüleri başka bir kişiye şifreli bir uygulama üzerinden gönderdiğini kabul ettiği kaydedildi.

RUSYA İLE BAĞLANTILI İDDİASI

Yunan basınında yer alan haberlerde, şüphelinin Gürcü kökenli olduğu ve Rus askeri istihbarat servisi GRU ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir başka kişinin de Litvanya'da gözaltına alındığı ifade edildi.

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