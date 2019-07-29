Kıbrıs Rum kesimi ile önemli konuları masaya yatıracaklarını ifade eden Miçotakis, ilk resmi ziyaretini Kıbrıs'a yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Anastasiadis'e, "Yunan halkının desteğine sahipsiniz" diyen Yunanistan Başbakanı, Yunanistan halkının yeni bir sayfa açmak için kendilerine güçlü bir görev verdiğini kaydetti.

Anastasiadis de, Yunanistan Başbakanı'nın babasını iyi tanıdığını belirtti ve ki ülke arasındaki dostluk bağlarının devam edeceğini ifade ederek, "Bölge ülkeleriyle sağlam ilişkiler geliştirdik. Her zaman barış ve istikrar çerçevesinde" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rum liderin kullandığı koltuk değneklerine de atıf yaparak, "Çok yakında bu koltuk değneğinden kurtulacağınızı ümit ediyorum" dedi. Yunanistan Başbakanı'nın 2 gün boyunca ziyaretler gerçekleştireceği belirtildi.