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Dünya

Yunanistan diken üstünde! Yeni alt varyant tespit edildi

Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.

AA13 Eylül 2022 Salı 22:22 - Güncelleme:
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.

664 ÖRNEKTE YAPILAN İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.

22 Temmuz – 4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.

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