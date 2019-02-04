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Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrougalos: Venezuela'ya her türlü dış müdahaleden kaçınılmalı

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrougalos, Venezuela'ya her türlü dış müdahaleden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

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Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Venezuela'ya her türlü dış müdahaleden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Katrougalos, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'da demokratik ve barışçıl çözümün önemine işaret ederek "Demokratik çözüm, Venezuela halkının kendi geleceğine karar vermesi anlamına geliyor. (Venezuela'ya) Her türlü dış müdahaleden kaçınılmalıdır." diye konuştu.

Uluslararası toplumun Venezuela'da tek rolünün tansiyonu düşürmek ve adil seçimlerin yapılmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Katrougalos, "Adil seçimler, ülkede kutuplaşmış olan toplumu ve siyasi sistemi yeniden bir araya getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Katrougalos, 28 AB üyesinin, yayımlamayı planladığı, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ortak bildiriye ilişkin ise "(AB içerisinde) Anlaşamadığımız hususlar var." dedi.

Avrupa'da bugün art arda yapılan açıklamalarda İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çekya Venezuela'da Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

İtalyan hükümeti ise koalisyon ortaklarından sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) karşı çıkmasından dolayı Guaido'yu tanıyan bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

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