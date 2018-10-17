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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas istifa etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile yaşadığını gergin kabine toplantısının ardından istifa etti.

  • Star.com.tr
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Yunan basını Kotzias'ın, Başbakan Çipras'ın Kammenos'un saldırılarına karşı kendisini desteklemediği için istifa ettiğini iddia etti

Aynı kaynaklara göre, Salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısında Kammenos, Kotzias'ı dışişleri fonlarını yanlış kullanmakla ve ABD'li milyarder finansör George Sorros'un adamı olmakla suçladı.

Kotzias'a yakın isimler ise iddiaları ''rahatsız edici'' olarak niteledi.

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