Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas istifa etti

Yunan basını Kotzias'ın, Başbakan Çipras'ın Kammenos'un saldırılarına karşı kendisini desteklemediği için istifa ettiğini iddia etti

Aynı kaynaklara göre, Salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısında Kammenos, Kotzias'ı dışişleri fonlarını yanlış kullanmakla ve ABD'li milyarder finansör George Sorros'un adamı olmakla suçladı.

Kotzias'a yakın isimler ise iddiaları ''rahatsız edici'' olarak niteledi.