İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2368
  • EURO
    37,0957
  • ALTIN
    3004.97
  • BIST100
    8854.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı: Lübnan'daki krizin sonuçları daha da kötüye gidebilir
Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Lübnan'daki krizin sonuçları daha da kötüye gidebilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Lübnan'da büyük bir insani kriz yaşandığına dikkati çekerek bu sorunun göçle daha da derinleşebileceğini ifade etti.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Lübnan'daki krizin sonuçları daha da kötüye gidebilir
ABONE OL

Yerapetritis, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansı çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Lübnan'daki krizin önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Yerapetritis, "Lübnan'da şu anda durumu belirsiz on binlerce göçmen olduğunu göz önünde bulundurursak Lübnan'daki krizin sonuçları daha da kötüye gidebilir." dedi.

"BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZ MEVCUT"

Yerapetritis, bugün evlerinden olan 1 milyonun üzerinde insan bulunduğuna işaret ederek "Mücadele etmemiz gereken büyük bir insani kriz mevcut." diye konuştu.

Yerapetritis, uluslararası toplumun bölgeye yönelik insani yardımı artırması gerektiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.