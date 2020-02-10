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Dünya

Yunanistan, düzensiz göçü önlemede yüzen bariyerin etkisini deneyip görecek

Yunan hükümetinin Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanmasına yönelik planının ancak etkili olduğu halde uygulanacağı bildirildi.

AA10.02.2020  16:47 - Güncelleme: 10.02.2020  16:47

Yunanistan Göç ve Sığınma Politikaları Bakanı Notis Mitarakis bir gazeteye, muhalefet partileri ve birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) tepkisine yol açan yüzen bariyer projesi hakkında konuştu.

Mitarakis, 'yüzen bariyer sisteminin olumlu sonuç verip vermeyeceğini görmek için bir deneme süresi olacak. Eğer göç akınını azaltmada etkili olmazsa, sonuç vermeyen bir çaba olacak.' ifadelerini kullandı.

Yunan hükümeti, Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanılacağını açıklamıştı. 2 bin 700 metrelik bariyerin, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak şekilde 1 metre 10 santimetre yüksekliğinde olmasının ve yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Ana muhalefet partisi SYRİZA yayımladığı açıklamada, hükümetin yüzen bariyer kullanma planını 'insanlık dışı' olarak nitelendirmiş, 'halkımızın dayanışma duygusunu ve insanlığını rencide eden, Avrupa ve uluslararası standartları ihlal eden bir utanç eylemi' ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Yunanistan Direktörü Gavriil Sakelaridis ise yüzen bariyer planının iltica hakkı gibi temel hakları ihlal ettiğini savunmuştu.

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