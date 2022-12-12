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Dünya

Yunanistan, Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu

Yunanistan makamları, yolsuzluk suçlamaları sonrası gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
Yunanistan, Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu
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Yunanistan Kara Para Aklamayı Önleme Dairesi Başkanı Haralambos Vourliotis, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Bankalara ve devlet dairelerine gerekli bilginin verildiğini söyleyen Vourliotis, Kaili'nin ailesinin de yaptırımlara dahil edildiğini belirterek kararın banka hesapları, şirketler ve diğer mal varlıklarını kapsadığını ifade etti.

Belçika'da polis, Katar'ın AP'nin siyasi ve ekonomik kararları etkilemek amacıyla bazı Avrupalı politikacılara rüşvet verdiğine ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta sabah saatlerinde başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Düzenlenen baskınlarda şüphelilerin evlerinde çantalar dolusu nakit para ele geçirildiği ifade edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, Yunanistan sosyalist partisi PASOK üyeliğinden çıkarılmıştı. Kaili'nin parlamento başkan yardımcılığı görevinden alınırken, milletvekili görevini sürdürdüğü belirtildi.

Katar ise suçlamaların asılsız olduğunu belirterek rüşvet iddialarını yalanlamıştı.

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