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Dünya

Yunanistan felaketin ardından uygulanacak tedbirleri açıkladı

Yunanistan'da hükümet, 11 gün süren yangınların ardından çıkabilecek sorunlarla mücadele için yeni tedbirler aldı.

AA29 Ağustos 2023 Salı 15:38 - Güncelleme:
Yunanistan felaketin ardından uygulanacak tedbirleri açıkladı
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Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında, Çevre, Enerji ile İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanının katılımıyla Meriç ve Parnithas'taki yanan ormanların rehabilitasyonunu görüşmek üzere toplantı düzenlendi.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada sorunlarla mücadele için yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, yangından kurtulan yaban hayvanlarının gelecek birkaç ay özel beslenmesi, yangınlardan sonra karşılaşılabilecek muhtemel sel felaketleri ile mücadele için çalışmaların başlatılması ve yangın bölgelerindeki derelerin temizlenmesi öngörülüyor.

DEDEAĞAÇ VE MERİÇ'TE 800 BİN DÖNÜMÜN ÜZERİNDE ALAN YANDI

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, Meriç ve Dedeağaç bölgesinde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangınlarda düne kadar yaklaşık 808 bin dönüm alan yandı.

Bölgedeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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