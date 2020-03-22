Yunanistan fişi çekti... Karar yarın sabahtan itibaren uygulanacak

22 Mart 2020 Pazar 20:44 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 20:58

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 23 Mart 06:00 (TSİ:07:00) itibarıyla Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunan televizyonlarında canlı yayınlanan halka sesleniş konuşmasında,

" Maalesef bir demokraside alınabilecek en zor kararlardan birini vermek durumunda kaldım. Azınlığın rahatı için çoğunluğun hayatı tehlikeye atılamaz. İtalya bu hamleyi yapmadığı için savaşı kaybediyor, ben buna göz yumamazdım. Bu nedenle Yarın sabah 6 dan itibaren bütün ulaşım kesilecektir. Yalnızca devletten resmi kağıdı olanlar, hastanelerde çalışanlar, kamu görevlilerinden belirlenenler ve de en yakındaki belirlenen noktadan izin alan kişilerin dolaşımına izin verilecektir. Dışarıya çıkacak bütün Vatandaşlarımızın yanlarında kimlik kağıdı, pasaport ve izin aldıklarını gösteren yazılı belge bulunması zorunlu olacaktır. Buna uymayanlar €150 para cezasına çarptırılacaktır. Bunun dışında Vatandaşlarımızın acil işlemleri için dışarı çıkmaları gerektiğinde belirlenecek telefon hatlarından en yakındaki polis veya devlet kurumuna izin başvurusunda bulunacaklar, bu izin onaylandıktan sonra dışarıya çıkabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Miçotakis, az sayıda sorumsuz kişinin halkın sağlığını tehlikeye sokmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, “Kimin yaşayacağı ve kimin öleceğini seçme noktasına gelmemeliyiz” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölen kişi sayısının 15 olduğunu, vaka sayısının ise 94 artarak 624’e çıktığını açıkladı.