İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan, Fransız fırkateyni ile operasyonel eğitim etkinliğine katılacak
Dünya

Yunanistan, Fransız fırkateyni ile operasyonel eğitim etkinliğine katılacak

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, Fransa'ya ait fırkateynle ortak operasyonel eğitim etkinliğinde yer alacağı bildirildi.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 13:05 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:06
ABONE OL

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransız Deniz Kuvvetlerine ait "FS Provence" fırkateyninin, Pire Limanı'na geldiği belirtilerek, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un fırkateyni ziyaret ettiği kaydedildi.

Geminin 31 Aralık'a kadar Pire Limanı'nda kalacağının belirtildiği açıklamada, "Geminin Pire Limanı'ndan ayrılmasının ardından, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait savaş gemi ve uçakları ile 'FS Provence' fırkateyni, ortak operasyonel eğitim etkinliği gerçekleştirecektir." ifadesi yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.