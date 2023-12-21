İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,168
  • EURO
    32,1485
  • ALTIN
    1914.66
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan: Gazze saldırılarında tutarlı duruş sergiledik
Dünya

Yunanistan: Gazze saldırılarında tutarlı duruş sergiledik

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda ülkesinin ilk günden itibaren 'tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini' söyledi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Yunanistan: Gazze saldırılarında tutarlı duruş sergiledik
ABONE OL

Yerapetritis, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Şirketinin düzenlediği yıllık toplantıda konuştu.

Gazze'deki saldırılara değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın ilk günden itibaren "tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini" belirterek, "Ertesi gün, bu kabus sona erdiğinde ve her şey normale döndüğünde sesimizin daha güçlü olacağını düşünüyoruz." dedi.

Başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavrın sona erdirilmesi, esir alınan herkesin serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridorun açılması, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası forum oluşturulması gibi İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için Atina'nın 5 maddelik planını hatırlatan Yerapetritis, Gazze'den gelen görüntülere uluslararası toplumun hoşgörü göstermediği ve göstermemesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğu ancak bunun uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğine dikkati çeken Yerapetritis, "Ne yazık ki bugün uluslararası hukukun ve insancıl değerlerin çok ötesine geçen gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu savaşta yaşanan şiddetin eşi benzeri görülmemiş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın çabasının Filistin yönetimine daha fazla meşruiyet kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, İsrail ve Filistin'in söylemlerindeki aşırıcılığın, taraflar arasında olası barışın sağlanmasını zorlaştırdığına işaret etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.