27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7324
  • 6,3179
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Miçotakis, ekonomik kriz döneminde IMF'den alınan borcun erken ödenmesi konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Yunanistan bugün maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini iletti." ifadelerini kullanan Miçotakis, bu durumun ülkenin güvenilirliğini artırarak Yunan hazine kaynaklarından tasarruf sağladığını belirtti.

Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras'ın, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Avro Grubu'na resmi teklifini ilettiği bildirildi.

Cuma günü gerçekleştirilen Avro Grubu Maliye Bakanları toplantısı sonrası ESM Başkanı Klaus Regling ödemenin gerçekleştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirtmişti.

Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar avroluk borcun 3 milyar avroluk kısmını erken ödeyebilme yolunun açılması planlanıyor.

Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle 70 milyon avro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar avro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Avro bölgesinin halen en yükseği konumunda.

Resmi talebin açıklanmasının ardından ise 10 yıllık Yunan devlet tahvillerinin faiz oranı yüzde 1,61'den 1,54'e geriledi.

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ortak bildirisi yayımlandı

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ortak bildirisi yayımlandı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA