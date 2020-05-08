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Dünya

Yunanistan, İsrail'den 2 adet HERON kiraladı

Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı boy ölçüşemeyen Yunanistan çareyi İsrail'den HERO kiralamakta buldu.

08 Mayıs 2020 Cuma 15:47 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:05
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İsrail, 3 yıllığına  Yunanistan'a 40 milyon Euro karşılığında 2 adet HERON kiraladığını açıkladı. 

Çarşamba günü telekonferansla yapılan görüşme sonrası Yunanistan ile İsrail arasında savunma anlaşması imzalandığı açıklandı. İsrail Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada anlaşmanın Yunanistan'a Heron kiralanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

HERON’ların Yunan sınırların koruması için kullanacağını aktaran İsrail Bakanlığı, Yunanistan'ın 3 yıl sonra kiralanan 2 İHA’yı satın alabileceğini belirtti.

İşte Bayraktar TB2

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