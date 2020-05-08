08 Mayıs 2020 Cuma 15:47 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:05

İsrail, 3 yıllığına Yunanistan'a 40 milyon Euro karşılığında 2 adet HERON kiraladığını açıkladı.

Çarşamba günü telekonferansla yapılan görüşme sonrası Yunanistan ile İsrail arasında savunma anlaşması imzalandığı açıklandı. İsrail Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada anlaşmanın Yunanistan'a Heron kiralanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

HERON’ların Yunan sınırların koruması için kullanacağını aktaran İsrail Bakanlığı, Yunanistan'ın 3 yıl sonra kiralanan 2 İHA’yı satın alabileceğini belirtti.