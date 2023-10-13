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Dünya

Yunanistan İsrail'den tahliyeleri tamamladı

Yunanistan, İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarının tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

AA13 Ekim 2023 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Yunanistan İsrail'den tahliyeleri tamamladı
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının İsrail ve Filistin'den tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bölgede seyahat eden Yunan vatandaşlarından 90'ı pazartesi, 68'i salı günü ülkelerine döndü. İsrail'de yaşayan ve tahliyelerini talep eden 72 Yunan vatandaşının daha ülkeye getirilmesiyle süreç tamamlandı.

Yunan vatandaşları için organize edilen uçuşlarda Avusturya, Almanya, İsrail, Arnavutluk, Belçika, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, İrlanda, Letonya, Ukrayna ve Panama vatandaşlarının da bölgeden tahliyesi sağlandı.

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