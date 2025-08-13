Yunanistan küle döndü! Adalardan kitlesel tahliye

Yunanistan genelinde çok sayıda orman yangınıyla mücadele sürüyor. Sakız ve Zakintos adaları, batıdaki liman kenti Patras ve kuzeybatıdaki Preveze ili de dahil olmak üzere şiddetli orman yangınları devam ediyor.

Gece boyu Patras'ta yayılan alevler evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçradı. Yaklaşık 7 bin 700 nüfuslu bir kasabanın sakinlerine tahliye emri verildi. Turistik adalar Sakız ve Zakintos'tan binlerce kişi tahliye edildi.

