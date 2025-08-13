İSTANBUL 30°C / 23°C
13 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Yunanistan küle döndü! Adalardan kitlesel tahliye
Dünya

Yunanistan küle döndü! Adalardan kitlesel tahliye

Yunanistan'da devam eden orman yangınları ülkenin dört bir yanını esir almış durumda. Yerleşim yerlerine yayılan alevler, evleri, iş yerlerini, araçları ve turistik tesisleri küle çevirdi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:32
Yunanistan küle döndü! Adalardan kitlesel tahliye
Yunanistan genelinde çok sayıda orman yangınıyla mücadele sürüyor. Sakız ve Zakintos adaları, batıdaki liman kenti Patras ve kuzeybatıdaki Preveze ili de dahil olmak üzere şiddetli orman yangınları devam ediyor.

Gece boyu Patras'ta yayılan alevler evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçradı. Yaklaşık 7 bin 700 nüfuslu bir kasabanın sakinlerine tahliye emri verildi. Turistik adalar Sakız ve Zakintos'tan binlerce kişi tahliye edildi.

