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Dünya

Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor: Son 24 saatte 45 noktada yangın çıktı

Orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'da son 24 saatte 45 noktada çıkan yangının 31'inin kontrol altına alındığı, 14 yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor: Son 24 saatte 45 noktada yangın çıktı
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Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 45 ormanlık alanda yangın çıktı.

31'İ KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 31'i kontrol altına alındı, 14 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, 18 Temmuz'da Korinthos'un Velos bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin 72 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yaşlı adamın yangını çıkardığını itiraf etmesi üzerine 37 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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