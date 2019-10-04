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Yunanistan rezil oldu: Apar topar iptal etmek zorunda kaldılar

Ege’de gövde gösterisi yapmak isteyen Atina’nın tatbikatı fiyaskoyla sonuçlandı. Ülkenin en büyük deniz tatbikatı Parmenia’da, donanma gemisi karaya oturdu. Tatbikat apar topar iptal edilirken, Atina medyası hükümet ve silahlı kuvvetleri eleştiri yağmuruna tuttu.

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Türkiye hem denizden donanma gemileriyle hem de havadan İHA-SİHA’larla Ege’de günden güne gücünü artırmasından Yunanistan rahatsız. Atina hükümeti, bölgede büyük bir tatbikat düzenleyerek gövde gösterisi yapmak için harekete geçti.

DONANMANIN BÜYÜK GEMİLERİNDEN ELLİE FIRKATEYNİ KARAYA OTURDU

‘2019 Parmenia’ tatbikatıyla Ege’de sahneye çıkan Yunanistan’ın şovu kısa sürdü. Yenisafak.com’un ulaştığı bilgilere göre tatbikatın ilk saatlerinde, donanmanın büyük gemilerinden Ellie Fırkateyni karaya oturdu.
 
 
Teknik bir planlama hatası sebebiyle yaşandığı değerlendirilen kaza nedeniyle tatbikat iptal edildi. İlk incelemelere göre geminin suda kalmasına mani bir hasarın oluşmadığı belirlenirken, bölgeye çok sayıda römorkör gönderildi.
 
Ellie’nin en yakın limana çekilerek bakıma alınacağı öğrenildi.

ELLIE FIRKATEYNİ

Karaya oturan Ellie Fırkateyni, Yunanistan donanmasının büyük gemileri arasında yer alıyor. Hollanda’da Royal Schelde tersanesinde üretilen gemi, 1980’de Atina’da imzalanan sözleşme uyarınca 10 Ekim 1981 tarihinde göreve başladı.
 

YUNANİSTAN’IN KENDİNE YENİLDİĞİ TATBİKAT PARMENIA

Donanma gemisinin karaya oturmasıyla iptal edilen Parmenia tatbikatında skandallar ilk değil. 30 Eylül 1998 tarihinde gerçekleştirilen Parmenia 98 tatbikatında Yunan donanması, tatbikatta kendine yenilmişti. Tatbikat sırasında çok sayıda gemi hasar gördü, bir gemi kayalara çarptı. Uçaklar manevra yapamadı, helikopterler hiçbir hedefi vuramadı. Kara birlikleri baskın yaparken yangın çıktı. Yunan basını, ‘‘Türklerle savaşıyor olsaydık hapı yutmuştuk’’ diye yazdı.
 
(Yeni Şafak)

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