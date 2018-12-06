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Yunanistan savaş gemisi almak için halktan yardım toplayacak

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Yunan donanmasına yeni savaş gemileri alınabilmesi için yardım hesabı açarak, halktan para toplayacaklarını açıkladı.

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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan donanmasına yeni savaş gemileri alınabilmesi için yardım hesabı açarak, halktan para toplayacaklarını açıkladı.

Denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan "Aziz Nikola günü"nde, Pire'deki donanma akademisinde düzenlenen törene katılan Kammenos, burada bir konuşma yaptı.

Kammenos, Yunanistan'ın Akdeniz ülkeleriyle beraber bir enerji merkezi ve üreticisi olacağını savunarak, "Bu bizi, egemenlik haklarımızı korumak ve bölgede güvenliği güçlendirmek için kuvvetli bir donanma gücüne sahip olmaya mecbur kılıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl bu hedeflerine ulaşmaları gerektiğini belirten Kammenos, "Ancak şimdi ülkemizin büyük hayırseverlerine ve bağışçılarına ihtiyacımız var. Yeni fırkateynler ve amiral gemisi alarak filomuzu güçlendirmek için Yunan halkına ve armatörlerine, 1 Ocak 2019'da açılacak hesaba yatıracakları para ile kendi ihtiyaçlarından keserek ulusal çabamıza destek vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Yunan Savunma Bakanı Kammenos, ilk parayı kendi maaşından yatıracağını açıkladı.

Ekonomik krizi atlatmaya çabalayan Yunanistan, yıllık 5 milyar avronun üzerinde askeri harcama da yapıyor.

Milli gelirine oranla yüzde 2,5'a ulaşan bu miktar ile Yunanistan, askeri harcama konusunda NATO kriterini sağlayan ülkeler arasında bulunuyor.

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