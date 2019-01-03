Bakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği 'Şımarık' Bakan, İsrail'in arkasına sığınıp Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Şımarık çocuğunuza sahip çıkın ki güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın.” sözüne sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek “şımarıklığına” devam etti.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarının “kendi işini iyi yaptığının bir göstergesi” olduğunu söyleyen Kammenos, “Yunanistan barışın peşinde koşarak topraklarını korumayı ve güçlü ittifaklar inşa etmeyi sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

Güçlü ittifak ifadesiyle Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtlığı üzerine tesis ettikleri İsrail-Mısır-Yunanistan üçgenini kast eden Kammenos, “Artık kimseyi korkutamıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

“Şımarık çocuğunuza sahip çıkın ki elimizden bir kaza çıkmasın”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Ege’de oldubittilere izin vermiyoruz. Yunanistan’a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanı’na öyle söylüyorlar, “şımarık çocuğumuz” diyorlar, şımarık çocuğunuza sahip çıkın ki güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın.” diye konuşmuştu.