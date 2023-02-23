Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: Hazırız

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Panayotopulos, Türkiye ile yeni bir döneme girilip girilmediğine ilişkin soruyu, depremler sonrasında iki ülke arasında pozitif bir ortamın doğduğunu, ancak "yeni bir sayfa açıldı" diyebilmek için bir süreklilik gerektiği yanıtını verdi.

Panayotopulos, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye'nin NATO nezdindeki Büyükelçisine taziye dileklerinde bulunduğunu, kendisinin de buna karşılık "İyi dostlar kötü günde belli olur." dediğini aktardı.

Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog için her zaman hazır olduğunu aktaran Panayotopulos "Güven Artırıcı Önlemler diyaloğu için bir tarih belirlenebilirse -ki yakın bir tarihte bunu bekleyebiliriz- Yunanistan görüşmeye her zaman hazırdır." diye konuştu.

- F-35 TAKVİMİ

Bakan Panayotopulos, F-35 satın alımı için ABD'ye gerekli başvuruda bulunduklarını belirterek, cevabı ilkbaharda beklediklerini ifade etti.

Bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini dile getiren Panayotopulos, nisan-mayıs aylarında beklenen cevabın ardından, teknik ve özel şartlar için görüşmelerin başlayacağını kaydetti.

Panayotopulos, F-35'lerin Yunanistan'a teslim edilmesinin 5. nesil araçlar olması nedeniyle gecikebileceğini, Hava Kuvvetlerine ait üslerdeki altyapının da uçaklara uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, ilk teslimat tarihi için 2028 öngörüsünde bulundu.

Nikos Panayotopulos, Yunanistan'ın satın almayı planladığı korvetlere ilişkin kararda ise teklif veren firmaların tersane seçeneğinin etkili olacağını belirterek, "Bu gemilerin Yunanistan'da üretilmesini istiyoruz." dedi.

- UKRAYNA'YA S-300

Yunanistan'dan Ukrayna'ya S-300 gönderilmesine ilişkin bir talep olduğunu hatırlatan Panayotopulos, Yunanistan'ın kendi savunma sistemini zayıflatmamak adına bu teklife şimdilik sıcak bakmadığını sözlerine ekledi.