İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4879
  • EURO
    21,5096
  • ALTIN
    1284.32
  • BIST100
    4484.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan savunma sanayisine 80 milyon avroluk destek iddiası!
Dünya

Yunanistan savunma sanayisine 80 milyon avroluk destek iddiası!

Yunan Kathimerini gazetesi, Ukrayna'daki savaşın ardından, Avrupa savunma sanayini güçlendirme çalışmaları kapsamında Yunanistan'a 60 ila 80 milyon avroluk mali destek sağlanabileceğini ileri sürüldü.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
Yunanistan savunma sanayisine 80 milyon avroluk destek iddiası!
ABONE OL

Kathimerini gazetesinin isim vermeden kaynaklara dayandırdığı haberde, Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da askeri teçhizat ihtiyaçlarının arttığı vurgulandı.

Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde kullanılacak Avrupa fonları dağılımından Yunanistan savunma sistemleri için 60 ila 80 milyon avro ayrılacağı savunulan haberde, bu kararın ilk adımlarının AB Komisyonu Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton'ın geçen haftaki Yunanistan ziyaretinin ardından atıldığı ileri sürüldü.

Haberde, böylesi bir kararın hayata geçmesi halinde, bunun, Yunanistan savunma sistemleri ve Lavrio'daki mühimmat üretim fabrikaları için önemli bir kaynak olacağı savunuldu.

Breton, savaşla birlikte Ukrayna'ya gönderilen mühimmat nedeniyle azalan cephane stoklarını takviye etmek için hazırlanan "mühimmat üretimini destekleme" yasa teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında dün açıklamıştı.

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya önemli miktarda mühimmat sağladığını anımsatan Breton özellikle Ukrayna'ya top mermisi göndermenin önemine işaret etmişti.

Breton, Avrupa'nın azalan stoklarını telafi etmesi için mühimmat üretimini artırması gerektiğine dikkati çekerek "Ukrayna ve kendi güvenliğimiz için savunma sanayimizin gelişimini AB mali kaynaklarıyla doğrudan desteklemek istiyoruz." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.