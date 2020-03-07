İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor
Dünya

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Yunanistan güvenlik güçleri Pazarkule Sınır Kapısı önündeki barikatta bekleyen ve sınıra yaklaşan sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 12:33

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor.

Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.

Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.

Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.

- YUNANİSTAN'IN SERT MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.

Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.

Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.

Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.

Saldırıya uğrayan kuyumcu kuryesinin imdadına eşi yetişti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.