Yunanistan ‘Türkiye kritik eşiği aştı' diyerek duyurdu: Nükleer için yeni döneme geçiyorlar

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki kritik aşamanın tamamlanmasının ardından Türkiye'nin nükleer programının hız kazandığını bildirdi. Haberde, Akkuyu NGS'nin devreye alma programındaki kritik aşamalardan biri olan yükleme işlemi kapsamında, toplam 163 adet temsili nükleer yakıt demetinin reaktör basınç kabına yerleştirildiği vurgulandı.

Sürecin bir parçası olarak, gerçek nükleer yakıt demetleriyle tamamen aynı tasarım özelliklerine, ağırlıklara ve boyutlara sahip olan ancak nükleer malzeme içermeyen temsili yakıt demetlerinin, sırayla reaktöre yüklendiğinin altı çizildi.

"5 GÜN BOYUNCA DEVAM ETTİ"

Haberlere göre, uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmaların 5 gün boyunca kesintisiz devam ettiği ifade edilirken, atom yakıtı yükleme simülasyonu olan bu işlemin, Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu (NDK) gözetiminde ve uluslararası güvenlik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Test sırasında, tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemlerinin yanı sıra yapısal bütünlüğünün de test edildiği ifade edilirken, Türkiye için bu gelişmenin önemli bir adımı temsil ettiği aktarıldı.

Ayrıca bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, 1. ünitenin devreye alma sürecinin aşamalarından biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak işletme testlerinin gerçekleştirileceği dile getirildi.

"TÜRKİYE İÇİN NÜKLEER ENERJİDE YENİ DÖNEM"

Türkiye'nin amacının, yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmek olduğu ifade edilen haberde, Ankara için nükleer enerjide yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.

Haberde, bu güçlü vizyonla, sadece Akkuyu'ya odaklanmakla kalınmayacağı, aynı zamanda Sinop ve Trakya'da tasarlanan yeni ünitelerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerin üretim portföyüne ekleneceği ifade edildi.

Haberde son olarak, temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin, nükleer yakıt yükleme süreci için kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ettiği dile getirildi.