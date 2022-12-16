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Dünya

Yunanistan, Türkiye sınırına 250 sınır polisi yerleştirecek

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendirecek.

AA16 Aralık 2022 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Yunanistan, Türkiye sınırına 250 sınır polisi yerleştirecek
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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, meclisteki 2023 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen çitlerin sınır boyunca uzatılacağını, elektronik gözetleme sistemlerinin güncelleneceğini ve 250 yeni sınır polisinin görevlendirileceğini söyledi.

Bakanlık olarak önceliklerinin yasa dışı geçişlerin engellenmesi olduğunu aktaran Theodorikakos, 2022 yılında 250 bin yasa dışı geçişin engellendiğini, 1200 insan kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

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