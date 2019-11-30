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Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma sonrası Yunanistan Libya büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Türkiye ile Libya arasında 'Deniz yetkilerinin sınırlandırılması” konusundaki mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Yunanistan, Atina'da bulunan Libya'nın Büyükelçisi Maiza K.Y. Gzllal’ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak anlaşmanın detaylarını ve kopyasını istedi.

  • star.com.tr
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Cuma günü yaptığı açıklamada, Yunanistan tarafıdan Libya büyükelçisine, Türkiye ile yapılan anlaşmanın 5 Aralık'a kadar bir kopyasını sunmasını yoksa Yunanistan'da "persona non grata" (istenmeyen adam) olacağını söyledi.
 
Türkiye ile Libya arasında Temmuz ayından beri devam eden görüşmeler neticesinde imzalanmasına karar verilen anlaşmanın Akdeniz'de denizcilik faaliyetlerinin sınırları konusundaki maddelerinden çok Yunan tarafının anlaşmanın güvenlik ve askeri işbirliği maddelerinden dolayı sert tepki verdiği iddia edildi.
 
Kaynaklardan edilen bilgilere göre anlaşmada yer alan deniz sınırlarını belirleme maddesi Türkiye'nin Akdeniz'de elini güçlendirecek.
 
Yunanistan'ın Libya'ya bu çıkışının güç gösterisinden ileri gidemeyeceği ifade edildi. Yunanistan, hem Avrupa Birliği hem de Birleşmiş Milletler tarafından da tanındığı için, mevcut Libya hükümetinin tanınmasını feshetmeyi düşünmüyor.
 

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