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Dünya

Yunanistan, ülkeye yatırım yapacak girişimcilere 'altın vize' verecek

Yunanistan, ülkeye asgari 250 bin avroluk startup yatırımı yapacak girişimcilere, uzun süreli oturma izni hakkını kapsayan 'altın vize' verecek.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Yunanistan, ülkeye yatırım yapacak girişimcilere 'altın vize' verecek
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında, görev süresinin geri kalanında hükümetin programına eklenen değişimleri aktaran Miçotakis, emekli ve memur maaşlarının artırılması, sosyal güvenlik primlerinde indirim gibi dar gelirli vatandaşlara yönelik vaatlerini sıraladı.

Miçotakis, Yunanistan'ın azalan nüfus sorunuyla mücadele için ebeveynlere verilen maddi desteğin artırılacağını ifade etti.

KİRALIK EV SORUNU

Özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan kiralık ev bulma sorununa çözüm getirmek için de bir dizi tedbir alınacağını belirten Miçotakis, şu an kiraya verilmemiş evi olan ev sahiplerinin boş evlerini kiraya vermeleri halinde, kira gelirlerinin üç yıl boyunca vergilendirilmeyeceğini kaydetti.

Miçotakis, aynı imkandan, şu an evini dijital platformlar üzerinden günlük kiralayıp, yıllık kiralama sistemine geçecek olan ev sahiplerinin de faydalanacağını belirtti.

Yıllık kiralamadan, günlük kiralamaya geçenlerin vergi yükünün artacağını kaydeden Miçtoakis, başkent Atina'nın üç mahallesinde ise en az bir yıl boyunca günlük kiralamaya yeni evlerin açılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

LİMAN VERGİSİNE YAZ AYARI

Miçotakis, bazı ada ve bölgelerde yoğun turizm nedeniyle yaşanan altyapı sıkıntılarına işaret ederek, Yunanistan limanlarına demirleyecek kruz gemilerinde yolcu başına alınan liman vergisinin yaz döneminde artırılacağını kaydetti.

Santorini ve Mikonos'ta kruz gemilere yönelik liman vergisinin ise diğer bölgelerden daha yüksek olacağını aktaran Miçotakis, bu gelirlerin turizm bölgelerinin altyapı ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

ALTIN VİZE HAMLESİ

Başbakan Miçotakis, ülkeye asgari 250 bin avroluk startup yatırımı yapan girişimcilerin de ülkede uzun süreli oturma iznini kapsayan "altın vize" uygulamasından faydalanabileceğini ifade etti.

İŞÇİLERDEN EYLEM ÇAĞRISI

İşçi ve memur sendikaları ise Uluslararası Selanik Fuarı vesilesiyle Selanik'in farklı noktalarında hükümete karşı eylem çağrısında bulundu.

Eylemciler hayat pahalılığına dikkati çekerek, maaşların yetersiz olduğuna işaret etti.

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