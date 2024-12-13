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Dünya

Yunanistan ve ABD anlaştı! Yüzlerce İHA satın alacaklar

Yunanistan'ın dışişleri ve savunma konularındaki en üst düzey karar alma organı olan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA), Yunan ordusuna 590 adet ABD yapımı Switchblade 300 ve Switchblade 600 kamikaze insansız hava aracı (İHA) tedarik edilmesini onayladı.

Star Gazetesi13 Aralık 2024 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Yunanistan ve ABD anlaştı! Yüzlerce İHA satın alacaklar
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Türkiye ile rekabet edebilmek için insansız hava araçları alanında çalışmalar yürüten Atina yönetimi, yerli üretim gerçekleştiremeyince yine ABD'nin kapısını çaldı. Gerçek bedelinin üçte biri karşılığında yapıldığı ifade edilen İHA anlaşması ile kara kuvvetleri ve özel birliklerin son teknoloji silah sistemleriyle güçlendirileceği ifade edildi.

25 MİLYON AVROYA SATIN ALACAKLAR

Yunan basınında yer alan habere göre, Atina'nın, 75,2 milyon avro değerindeki kamikaze insansız hava araçlarını 25 milyon avroya satın alacağı ifade edildi. Aradaki farkın ise ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD tarafından sağlanan Yabancı Askeri Finansman (FMF) hibe yardımından karşılanacağı belirtildi.

Anlaşmanın, Switchblade drone'ların iki versiyonunun yanı sıra, eğitim simülatörleri, kullanım modülleri ve takip destek programını da içerdiği belirtildi.

UKRAYNA, KAFKASLAR, AFRİKA VE ORTADOĞU'YU ÖRNEK GÖSTERDİLER

Söz konusu sistemlerin Yunan silahlı kuvvetlerine entegrasyonunun, Amerikan güçleriyle yapılan tatbikatlar ve ortak eğitimlerden elde edilen kapsamlı deneyimler ışığında hızla gerçekleşmesinin mümkün olacağı ifade edildi.

Haberde, "Bu tür İHA'ların modern savaş meydanlarındaki etkinliği, Ukrayna, Kafkaslar, Afrika ve Ortadoğu'daki operasyonlarla kanıtlandığı üzere, iyi bilinmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Switchblade 300, sadece 2,5 kg ağırlığında ve sırt çantasına sığacak şekilde tasarlanmış, kompakt ve hafiftir. 15.000 fit yükseklikte çalışarak, tespit edilmeden 10 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri hassas bir doğrulukla saldırabilir.

Switchblade 600 ise 15 kg'lık tanksavar harp başlığıyla donatılmış, daha büyük ve daha güçlü bir insansız hava aracıdır.

Zırhlı Personel Taşıyıcıları (APC'ler), tanklar, askeri altyapı ve müstahkem mevziler dahil olmak üzere çeşitli zırhlı hedeflere saldırmak üzere tasarlanmıştır. 40 km'den fazla menzile sahip olan drone, hedef bulunamazsa otonom olarak fırlatma noktasına geri dönebilme ve bir sonraki operasyonlarda yeniden kullanılabilme özelliğine sahiptir.

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