Türkiye ile rekabet edebilmek için insansız hava araçları alanında çalışmalar yürüten Atina yönetimi, yerli üretim gerçekleştiremeyince yine ABD'nin kapısını çaldı. Gerçek bedelinin üçte biri karşılığında yapıldığı ifade edilen İHA anlaşması ile kara kuvvetleri ve özel birliklerin son teknoloji silah sistemleriyle güçlendirileceği ifade edildi.

Yunan basınında yer alan habere göre, Atina'nın, 75,2 milyon avro değerindeki kamikaze insansız hava araçlarını 25 milyon avroya satın alacağı ifade edildi. Aradaki farkın ise ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD tarafından sağlanan Yabancı Askeri Finansman (FMF) hibe yardımından karşılanacağı belirtildi.

Anlaşmanın, Switchblade drone'ların iki versiyonunun yanı sıra, eğitim simülatörleri, kullanım modülleri ve takip destek programını da içerdiği belirtildi.

Söz konusu sistemlerin Yunan silahlı kuvvetlerine entegrasyonunun, Amerikan güçleriyle yapılan tatbikatlar ve ortak eğitimlerden elde edilen kapsamlı deneyimler ışığında hızla gerçekleşmesinin mümkün olacağı ifade edildi.

Haberde, "Bu tür İHA'ların modern savaş meydanlarındaki etkinliği, Ukrayna, Kafkaslar, Afrika ve Ortadoğu'daki operasyonlarla kanıtlandığı üzere, iyi bilinmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Switchblade 300, sadece 2,5 kg ağırlığında ve sırt çantasına sığacak şekilde tasarlanmış, kompakt ve hafiftir. 15.000 fit yükseklikte çalışarak, tespit edilmeden 10 kilometreye kadar uzaklıktaki hedefleri hassas bir doğrulukla saldırabilir.

Switchblade 600 ise 15 kg'lık tanksavar harp başlığıyla donatılmış, daha büyük ve daha güçlü bir insansız hava aracıdır.

Zırhlı Personel Taşıyıcıları (APC'ler), tanklar, askeri altyapı ve müstahkem mevziler dahil olmak üzere çeşitli zırhlı hedeflere saldırmak üzere tasarlanmıştır. 40 km'den fazla menzile sahip olan drone, hedef bulunamazsa otonom olarak fırlatma noktasına geri dönebilme ve bir sonraki operasyonlarda yeniden kullanılabilme özelliğine sahiptir.