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Dünya

Yunanistan ve Fransız savunma bakanları görüştü

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 22:05 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 22:05
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Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Panayotopulos ile Parly'nin telefonla görüştüğü ve görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

İki ülkenin savunma iş birliğine odaklandığı aktarılan açıklamada, "Yunanistan ve Fransa'nın uluslararası hukuka olan bağlılıklarını dile getirdikleri ve hedeflerinin ortak girişimlerle geniş bölgede güvenlik ve istikrarı teşvik etmek olduğu" savunuldu.

İki bakanın ayrıca savunma ve silahlanmaya ilişkin konuları da görüştüğü kaydedildi.

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