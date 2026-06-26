Yunanistan ve İsrail fena karıştı! Türkiye'ye karşı hesapları tepetaklak: Artık kimse bizi koruyamaz

ABD'den gelen son açıklamalar doğrultusunda Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali yeniden gündeme gelirken, KAAN için Trump'tan gelen açıklamalar ise iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıdı.

ABD-Türkiye yakınlaşmasını hazmedemeyen İsrail ve Yunanistan'da hesaplar tepetaklak olurken, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yakın dostu olarak kabul ettiği ve Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğu aktarıldı.

KAAN, İSRAİL'İ FENA KORKUTTU

İsrail merkezli Maariv gazetesi haberinde, Erdoğan'ın, son zamanlarda Türkiye'yi önemli bir askeri yapılanmaya doğru yönlendirdiği aktarıldı ve bunun en dikkat çekici örneğinin ise Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine eklemek üzere ABD ile olası bir savaş uçağı alım anlaşması olduğu dile getirildi.

Trump'ın, Türkiye'ye 750 milyon dolarlık jet motoru satışına yakın olduğu ifade edilen haberde, Türkiye tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağında kullanılmak üzere tasarlanan Amerikan F-110 jet motorlarının yakında gökyüzünde görülebileceğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE, ABD İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Trump yönetiminin, Türkiye'nin bölgesel bir ortak olarak önemini her fırsatta dile getirdiğinin altı çizilen haberde, Amerikalı bir yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir ilişkiye sahip olduğu ve Türkiye'nin bölgede önemli bir müttefik olarak kabul edildiğini belirttiği aktarıldı

Türkiye'nin KAAN savaş uçağını savunma sanayisi tarihindeki en önemli projelerden biri olarak tanıttığı dile getirilen haberde, KAAN'ın Ankara'nın Batı'ya olan bağımlılığını sona erdireceği ifade edildi.

Türkiye'nin, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve bölgesel arenada önemli bir oyuncu olarak kabul edildiği aktarılan haberde, son yıllarda Ankara'nın çeşitli arabuluculuk çabalarına katıldığı ve ittifak için önemli bir güvenlik rolü oynamaya devam ettiği dile getirildi.

YUNANİSTAN YİNE UMDUĞUNU BULAMADI

Yunan basını ile büyük hayal kırıklığı yaşarken, Rus yapımı S-400 füzeleri nedeniyle iki ülke arasında yaşanan krizin aslında bir 'aldatmaca' olduğunu iddia etti.

NATO'nun bir sonraki zirvede Türkiye'yi "çok mutlu etmek için adeta yarıştığını" açıklayan Pentapostagma internet sitesi, Türkiye'nin ABD karşısında geri adım atmadan F-35'ler ve F110 motorları şeklinde önemli kazançlar elde etmeye çok yakın olduğunu duyurdu

Yunanistan'ın şimdi acı gerçekle yüzleştiği ifade edilen haberde, "Hiçbir yabancı koruyucu bizi kurtaramayacak. Biz el sıkışmalar ve diplomatik gülümsemelerle yetinirken, büyük güçler ebedi düşmanımızı son teknoloji silahlarla donatıyor. Ulusal hayatta kalışımız Washington'daki ofislerden değil, kendi gücümüzden geçiyor" ifadeleri kullanıldı.