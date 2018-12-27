Yunanistan ve Rum yönetimi Türkiye-ABD yakınlaşmasını yakın takibe aldı

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklamasından sonra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'de panik havası hakim olmaya başladı. ABD'nin bu kararının Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da nasıl gelişmeler yaşanacağı konusu 3 ülkeyi derin bir endişeye soktu.

TÜRKİYE-ABD YAKINLAŞMASINI TAKİBE ALDILAR

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, ABD'nin Suriye kararı sonrası Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki yakın ilişkiyi yakından takip etmeye başladığı ortaya çıktı. Atina ve Lefkoşa, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki geçen haftaki telefon görüşmesini takiben ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan son gelişmeleri gündemlerine aldı.

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONU NE OLACAK?" ENDİŞESİ

Türkiye ve ABD'nin bu yakın ilişkisinden büyük endişe duyan Yunan ve Rum hükümeti, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının bölgeyi nasıl etkileyeceğini ve geri çekilme tamamlandıktan sonra Türkiye'nin pozisyonunun ne olacağı konusunda derin bir çalışma içerisine girdiği ortaya çıktı.