Yunanistan yine 'korkuyoruz' diyerek AB'ye ağladı, cevabı Merkel verdi

star.com.tr 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:13 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:13

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Atina'ya ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, temasların ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin meşru adımlarına karşı provokatif bir tutum sergileyen Yunanistan'ın Başbakanı, 'Batı soğukkanlılığının Türkiye'nin eylemlerini cesaretlendirmesinden korkuyorum ve Avrupa ilkelerinin Avrupa politikasına ve özellikle de onu rahatsız edenlere karşı Avrupa uygulamalarına dönüştürülmesinin zamanı geldi." dedi.

Bunun üzerine Merkel, "Bir NATO üyesi olarak Türkiye ve komşumuz olarak Türkiye ile makul ilişkilere sahip olmanın menfaatimize olduğunu açıkça ortaya koyacak şekilde muamele edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Bunun üzerine Miçotakis, Yunanistan'ın dostluk eli uzattığını iddia etti.

Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar, Doğu Akdeniz'deki sondaj hakları ve Kıbrıs adası da dahil olmak üzere bazı konularda anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye'nin tüm sağduyu ve masa çağrılarına rağmen, Yunanistan Türkiye'nin meşru haklarını gasp etmek için üyesi olduğu Avrupa Birliği'ni kullanmak istiyor.

Almanya daha önce diyaloğun Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin anahtarı olduğunu vurgulamıştı.

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