İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan yine 'korkuyoruz' diyerek AB'ye ağladı, cevabı Merkel verdi
Dünya

Yunanistan yine 'korkuyoruz' diyerek AB'ye ağladı, cevabı Merkel verdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını koruması ve Kıbrıs meselesindeki dik duruşu, Yunanistan'ın hazımsızlığına neden oluyor. Sürekli Avrupa'ya 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Batılı güçlerin Türkiye'nin eylemlerine tepkisinin, Türkiye'yi attığı adımlardan caydırmayacağından korktuğunu söyledi. Merkel ise, 'Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmamız menfaatimize olur.' diyerek Miçotakis'i uyardı.

star.com.tr30 Ekim 2021 Cumartesi 16:13 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:13
ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Atina'ya ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, temasların ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin meşru adımlarına karşı provokatif bir tutum sergileyen Yunanistan'ın Başbakanı, 'Batı soğukkanlılığının Türkiye'nin eylemlerini cesaretlendirmesinden korkuyorum ve Avrupa ilkelerinin Avrupa politikasına ve özellikle de onu rahatsız edenlere karşı Avrupa uygulamalarına dönüştürülmesinin zamanı geldi." dedi.

Bunun üzerine Merkel, "Bir NATO üyesi olarak Türkiye ve komşumuz olarak Türkiye ile makul ilişkilere sahip olmanın menfaatimize olduğunu açıkça ortaya koyacak şekilde muamele edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Bunun üzerine Miçotakis, Yunanistan'ın dostluk eli uzattığını iddia etti.

Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar, Doğu Akdeniz'deki sondaj hakları ve Kıbrıs adası da dahil olmak üzere bazı konularda anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye'nin tüm sağduyu ve masa çağrılarına rağmen, Yunanistan Türkiye'nin meşru haklarını gasp etmek için üyesi olduğu Avrupa Birliği'ni kullanmak istiyor.

Almanya daha önce diyaloğun Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin anahtarı olduğunu vurgulamıştı.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.