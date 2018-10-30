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Yunanistan Zakinthos'ta 5.5 büyüklüğünde artçı deprem

Yunanistan Zakinthos´ta, Cuma günü yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bu sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde artçı bir deprem oldu. Depremden can ya da mal kaybı olmadı.

  • DHA
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Atina Yerbilimleri Enstitüsü sabah saat 04.59´da yaşanan yeni depremin Zakinthos´un 48 kilometre güneybatısında ve Atina´nın 294 kilometre batısında gerçekleştiğini açıkladı. İyon Denizi adalarından olan Zakinthos´ta, ana depremin ardından küçük sarsıntılar kaydedilmişti; ancak, Jeoloji Profesörü Euthimios Lekkas bu büyüklükteki bir depremin ardından, 5.7 - 5.8 büyüklüğünde bir artçı depremin beklendiğini belirtmişti.
 
Bundan sonra sismik faaliyetin yavaş yavaş dinmeye başlaması bekleniyor.
 

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