Yunanistan Zakinthos'ta 5.5 büyüklüğünde artçı deprem Yunanistan Zakinthos´ta, Cuma günü yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bu sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde artçı bir deprem oldu. Depremden can ya da mal kaybı olmadı.