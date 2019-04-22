13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8192
  • 6,5621
  • 238.634
  • 96.083
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'a kaçan darbeciler için ''güvenlik zaafiyeti'' iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve yargı kararınca serbest bırakıldıktan sonra yoğun koruma altına alınan 8 asker ile ilgili 'güvenlik zaafiyeti bulunduğu' iddia edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunan Eleftheros Typos gazetesi, Yunan Danıştayınca sığınma hakkı tanınmasının ardından kaçırılma ya da öldürülme korkusuyla Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) ait bir binaya yerleştirildiğini belirttiği darbecileri korumak için tahsis edilen 90 kişilik polis gücünün 3'e indirildiğini öne sürdü.

Gazete haberinde, 8 darbecinin bir yıldan uzun süredir bulundukları binada son günlerde Özel Terörle Mücadele Birimine (EKAM) bağlı 3 polis tarafından 8'er saatlik ara ile nöbetleşe korunduğu, bu durumun kaçak askerler açısından "güvenlik zaafiyeti oluşturduğu" ifade edildi.

Yunan basınında daha önce çıkan haberlerde, Yunan yargısının sığınma hakkı verip cezaevinden salıverdiği 8 darbeci askerin, aralarında keskin nişancıların da bulunduğu 90 kişilik polis gücüyle korumaya alındığı belirtilmişti.

Yunan yargısı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesini reddetmişti. Yunan Danıştayı da darbecilere sığınma hakkı verilmesi yönünde karar almıştı.

CHP´li İmamoğlu, Demirtaş´ı öve öve bitirememişti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Emeklilikte çifte maaş!

Emeklilikte çifte maaş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA