Yunanistan'a kaçan darbeciler için ''güvenlik zaafiyeti'' iddiası

Yunan Eleftheros Typos gazetesi, Yunan Danıştayınca sığınma hakkı tanınmasının ardından kaçırılma ya da öldürülme korkusuyla Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) ait bir binaya yerleştirildiğini belirttiği darbecileri korumak için tahsis edilen 90 kişilik polis gücünün 3'e indirildiğini öne sürdü.

Gazete haberinde, 8 darbecinin bir yıldan uzun süredir bulundukları binada son günlerde Özel Terörle Mücadele Birimine (EKAM) bağlı 3 polis tarafından 8'er saatlik ara ile nöbetleşe korunduğu, bu durumun kaçak askerler açısından "güvenlik zaafiyeti oluşturduğu" ifade edildi.

Yunan basınında daha önce çıkan haberlerde, Yunan yargısının sığınma hakkı verip cezaevinden salıverdiği 8 darbeci askerin, aralarında keskin nişancıların da bulunduğu 90 kişilik polis gücüyle korumaya alındığı belirtilmişti.

Yunan yargısı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesini reddetmişti. Yunan Danıştayı da darbecilere sığınma hakkı verilmesi yönünde karar almıştı.