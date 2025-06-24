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Dünya

Yunanistan'a ''Türk'' tokadı! AİHM haksız buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneğinin tescil başvurusunu reddeden Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti.

AA24 Haziran 2025 Salı 13:42 - Güncelleme:
Yunanistan'a ''Türk'' tokadı! AİHM haksız buldu
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AİHM, Yunanistan'ın İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneğinin tescil başvurusunu reddetmesine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, oy birliğiyle aldığı kararda, Yunan makamlarının derneğin tescil başvurusunu reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü güvence altına alan 11. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, "Yunanistan makamlarının bu derneği tescil etmeyi reddetme gerekçesinin, ülkedeki tanınan Müslüman azınlık ile tanınmayan Türk azınlık arasında ayrım yapma gerekliliğine dayandığını" belirterek, bu gerekçenin kamu düzenine yönelik bir tehdit oluşturmadığına ve "zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaç" da teşkil etmediğine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, derneğin talep etmesi durumunda, Yunan yargı makamlarının bu davayı yeniden açmasının uygun olacağını ifade etti.

AİHM, Yunanistan'ın 7 davacının her birine manevi tazminat olarak 3 bin avro ve bir kereye mahsus mahkeme masrafları için yaklaşık 4 bin 600 avro vermesini kararlaştırdı.

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