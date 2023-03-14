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Dünya

Yunanistan'da 11 yaşındaki çocuktan duygulandıran Türkiye çağrısı

Yunanistan'da 11 yaşındaki çocuk, doğum günü hediyesi yerine depremzedelere bağış yapılmasını istedi.

AA14 Mart 2023 Salı 12:51 - Güncelleme:
Yunanistan'da 11 yaşındaki çocuktan duygulandıran Türkiye çağrısı
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Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Büyükelçi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, doğum günü için alışılmışın dışında bir kutlama tercih eden 11 yaşındaki Filip ve arkadaşlarını misafir etti.

Filip ve arkadaşları, Türkiye'deki depremzedelere dayanışma göstermek amacıyla Filip'in doğum günü için depremzedelere bağışta bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'da halk ve kurumlar yardım için seferber olmuş, tonlarca yardım malzemesi Türkiye'deki depremzedelere gönderilmişti.

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