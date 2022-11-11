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Dünya

Yunanistan'da 2 uçağın kalkışına izin verilmedi

Yunanistan'da 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle 2 uçağım kalkışına izin verilmedi.

AA11 Kasım 2022 Cuma 00:02 - Güncelleme:
Yunanistan'da 2 uçağın kalkışına izin verilmedi
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Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayollarına ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.

Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.

Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.

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